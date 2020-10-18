В Брянске при сносе дома на проспекте Московском умер мужчина

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В Фокинском районе Брянска при сносе дома умер один из владельцев квартиры в нем. Скандал на проспекте Московском случился из-за того, что семья не хотела переезжать из аварийного жилья. В воскресенье, 18 октября, предприняли очередную попытку снести дом №33. Но он пока устоял.

Следователи выясняют причины смерти пожилого мужчины.

В августе у дома №33 на проспекте Московском сын погибшего пенсионера устроил стрельбу. Семья была недовольна тем, что взамен квартиры в аварийном доме им дали двухкомнатную квартиру в пятом микрорайоне. На прежнем месте жительства были прописаны шесть человек. Они рассчитывали, что жилье получит каждая семья.

В начале октября дома стали сносить. Сравняли с землей соседний дом №35 по проспекту. В горадминистрации сообщали, что несговорчивые жильцы согласились выехать из квартиры и вывезли свои вещи. Но, видимо, родным договориться между собой так и не удалось.

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