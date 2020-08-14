УМВД: В Брянске на проспекте Московском дважды выстрелили в воздух

В брянской полиции официально прокомментировали инцидент на проспекте Московском. В пятницу, 14 августа, местный житель дважды выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Сообщение о этом поступило в дежурную часть. Полицейские выехали на место.

Оказалось, что мужчина вступил в конфликт с представителями строительной фирмы, которая должна была снести дом №33 на проспекте Московском. Он вынес из дома ружье и выстрелил в сторону экскаватора. Кстати, оружие зарегистрировано на брянца.

- В настоящее время полицейские опрашивают участников конфликта, устанавливая причины и обстоятельства происшествия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - От одного из участников инцидента принято заявление о причинении ему легкого телесного повреждения.

У стрелявшего изъяли принадлежащие ему три охотничьих ружья. После проверки полицейские примут процессуальное решение.

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что шестеро жильцов не хотят съезжать из аварийного дома. Одной квартиры, выделенной им в пятом микрорайоне, показалось мало.

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