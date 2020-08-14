В Брянске из-за сноса аварийного дома произошла стрельба

Фото: Константин Павлов.

В Брянске из-за сноса дома на проспекте Московском произошла стрельба. Об этом рассказал депутат Брянской области Думы от КПРФ Константин Павлов на странице в соцсетях.

В пятницу, 14 августа, дом №33 на проспекте попытались снести. На место приехала тяжелая техника. Здание уже год отключено от всех коммуникаций. Здесь нет света, воды, тепла и газа.

Зато есть женщина-инвалид и вся ее семья, которая прописана в квартире.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", жильцам уже давно предоставили квартиру для переселения. Она находится в пятом микрорайоне, по площади - чуть больше имеющейся. Но сердобольные родственники не дают женщине переехать. Прописанные в квартире жильцы, а их шесть человек, хотят жилплощадь для всех.

После того, как экскаватор попытался разрушить дом, из него выбежал сын хозяйки жилья и произвел несколько выстрелов в воздух.

На место выезжали правоохранители. Но пока они официально ситуацию не комментируют.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».