В Брянске жильцы барака на проспекте Московском покинули помещение

Часть постройки уже снесена, все работы завершат в субботу. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска приступили к активной фазе сноса аварийных бараков на проспекте Московском. Накануне, 8 октября, подрядчики начали демонтаж дома №35. Часть постройки уже снесена, все работы завершат в субботу.

Затем рабочие приступят к сносу дома №33. Чтобы не мешать жителям окрестных домов, шумные работы на ночь приостанавливают.

Удалось договориться с жильцами, которые длительное время не покидали аварийное здание и находились там без документов. Они начали добровольно выносить свои вещи из незаконно занимаемых помещений, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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