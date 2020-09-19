Брянский суд вернул дело нелегальных букмекеров в прокуратуру

Бежицкий районный суд вернул уголовное дело о незаконных проведении и организации азартных игр в прокуратуру и руководителю следствия. Материалы 14 сентября рассматривались единолично судьей. Выяснилось, что обвинительное заключение было составлено с нарушением. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, уголовное дело завели на организаторов букмекерской конторы. По версии следствия, она работала без лицензии налоговой. Доход от незаконной игорной деятельности составил 63 миллиарда рублей.

В отношении 39-летней Олеси М. уголовное дело выделили в отдельное производство. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемая принимала наличные и зачисляла деньги на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на сайте. После участники могли делать ставки на спортивные события и играть в другие азартные игры.

Остальные трое обвиняемых, Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков находятся в международном розыске.

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