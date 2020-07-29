Брянских владельцев букмекерских контор объявили в международный розыск

Брянских владельцев букмекерских контор "1xbet"* объявили в международный розыск. Следователи расследуют уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере".

По версии следствия, с октября 2014 года по май 2019-го трое жителей Брянска организовали в офисных помещениях города разработку программного обеспечения для спортивного тотализатора. Они же осуществляли техническую поддержку сайта. Азартные игры проводили без соответствующей лицензии, которую должна выдавать налоговая.

Доходы от своей деятельности, а это 63 миллиарда рублей, организатор перечислил на счета в банки за пределами России. А после распределил между всеми членами преступной группы.

Преступление выявили сотрудники налоговой, оперативное сопровождение осуществляли региональные управления МВД и ФСБ.

Уголовное дело в отношении одной соучастницы, 39-летней жительницы Брянска, выделили в отдельное производство. Расследование уже завершили. В ближайшее время дело передадут в суд.

- Обвиняемая принимала наличные от граждан с последующим их зачислением на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на указанном интернет-сайте, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Игроки могли делать ставки на спортивные события и играть в иные азартные игры.

По адресам, где располагались офисы компании, провели обыски. Изъяли компьютерную технику. На имущество обвиняемых на полтора миллиарда рублей наложили арест. В основном, это недвижимость.

Из офисов изъяли компьютерную технику. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Прокуратура пытается вернуть доход, полученный от незаконной игорной деятельности, в доход федерального бюджета, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, только недавно владельцы букмекерских контор скупали в Брянске многие торговые центры. В том числе, принадлежащие курской компании "Гринн". Они же собирались достроить торговый центр "МегаГринн" на старом аэропорту. Только в этом году на завершение строительства собирались выделить 1,8 миллиарда рублей. А всего потратить на ТРЦ 10 миллиардов рублей.

В разгар эпидемии коронавируса брянский миллиардер, владелец букмекерских контор, пожертвовал один миллион евро Центральной больнице Никосии на Кипре.

* - "1 иск бет"

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».