Брянский миллиардер пожертвовал миллион евро коронавирусной больнице на Кипре
Брянский миллиардер, владелец букмекерских контор, Роман Семиохин пожертвовал один миллион евро Центральной больнице Никосии на Кипре. На эти деньги закупят системы контроля жизнеобеспечения пациентов для отделения реанимации и интенсивной терапии. Оборудование необходимо для нового строящегося во время эпидемии коронавируса инфекционного отделения больницы. Первых пациентов с СOVID-19 там примут в мае.
Роман Семиохин получил гражданство Кипра в рамках инвестиционной программы, сообщает The Cyprus Mail.
В прошлом году бизнесмен скупил многие торговые центры в Брянске, в том числе и гипермаркеты "Линия" и недостроенный "МегаГринн". В этом году на завершение строительства торгово-развлекательного центра выделят 1,8 миллиарда рублей. Губернатор называет инвесторов добросовестными, исправно платящими налоги в бюджет. В Брянске после открытия центра появится еще 2000 рабочих мест в торговле.
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ИСТОЧНИК KP.RU