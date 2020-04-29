2020-04-29T16:42:48+03:00
Общество

Брянский миллиардер пожертвовал миллион евро коронавирусной больнице на Кипре

А в Брянске выделят 1,8 миллиарда рублей на то, чтобы достроить "МегаГринн"
Марина АНТОНОВА
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Брянский миллиардер, владелец букмекерских контор, Роман Семиохин пожертвовал один миллион евро Центральной больнице Никосии на Кипре. На эти деньги закупят системы контроля жизнеобеспечения пациентов для отделения реанимации и интенсивной терапии. Оборудование необходимо для нового строящегося во время эпидемии коронавируса инфекционного отделения больницы. Первых пациентов с СOVID-19 там примут в мае.

Роман Семиохин получил гражданство Кипра в рамках инвестиционной программы, сообщает The Cyprus Mail.

В прошлом году бизнесмен скупил многие торговые центры в Брянске, в том числе и гипермаркеты "Линия" и недостроенный "МегаГринн". В этом году на завершение строительства торгово-развлекательного центра выделят 1,8 миллиарда рублей. Губернатор называет инвесторов добросовестными, исправно платящими налоги в бюджет. В Брянске после открытия центра появится еще 2000 рабочих мест в торговле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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