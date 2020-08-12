В Брянске назвали имена разыскиваемых букмекеров

Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики). Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В следственном управлении СКР по Брянской области назвали имена разыскиваемых букмекеров. Информация о них появилась в разделе "Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений" на официальном сайте следователей.

Первый обвиняемый - Роман Семиохин. Ему 42 года, уроженец Брянска. Имеет гражданство Российской Федерации и Республики Кипр.

Роман Семиохин. Фото: СУ СКР по Брянской области.

Второй обвиняемый - 39-летний уроженец Киевской области Украины Сергей Каршков. У него также есть гражданство России и Кипра.

Сергей Каршков. Фото: СУ СКР по Брянской области.

И третий - уроженец Брянска 35-летний Дмитрий Казорин. У него, как и у других подозреваемых - два гражданства.

Дмитрий Казорин. Фото: СУ СКР по Брянской области.

Напомним, трех организаторов незаконных азартных игр объявили в международный розыск. По версии следствия, с октября 2014 года по май 2019 года заработали больше 63 миллиардов рублей. В офисных помещениях в Брянске местные жители организовали разработку программного обеспечения для проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet*. Игры проводили без лицензии, которую должна выдавать ФНС. Налоговая и выявила преступление.

Наличные от игроков принимали сотрудники подконтрольной коммерческой фирмы, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Деньги зачисляли на виртуальные счета игроков. Их можно было поставить на спортивные события или на азартные игры. Участники могли переводить деньги с помощью платежных систем.

В Брянске завершили расследование уголовного дела в отношении одной из соучастниц - 39-летней женщины.

Всех, кто что-нибудь знает о разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: (4832) 62-01-84, 62-01-76 или 123 (для сотовой связи).

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