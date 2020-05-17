2020-05-17T12:22:42+03:00
Общество

В Дятькове сняли на видео погоню полицейских за мужчиной без маски

Все случилось в субботу, 16 мая
Мария Дедкова
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Фото: "Подслушано Дятьково"Фото: "Подслушано Дятьково"
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В Дятькове 16 мая сняли на видео погоню сотрудников полиции за мужчиной. Беглец был без маски.

В нарушителе горожане узнали местного жителя.

По всей видимости, молодой человек отказался назвать свои данные и использовать средство защиты.

К слову, брянцы уже не раз вступали в конфликт с полицейскими во время режима самоизоляции.

На днях произошел инцидент с 52-летней женщиной у Володарского рынка. Теперь нарушительнице масочного режима грозит уголовная ответственность за оскорбление стражей порядка.

Еще один ролик погони правоохранителей сняли 23 апреля. Полицейские гнались за нарушителем самоизоляции на велосипеде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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