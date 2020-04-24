В Брянске полицейские устроили погоню за велосипедистом во время самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T08:24:54+03:00

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В Брянске полицейские на автомобиле устроили погоню за велосипедистом во время самоизоляции. Это случилось в четверг, 23 апреля. Видео, снятое из позади идущей машины, опубликовали в социальных сетях. На записи видно, что мужчина едет на велосипеде по тротуару на улице Пересвета напротив школы №9. По дороге за ним мчится наряд ДПС.

Потом полицейские останавливаются, один из них выскакивает из машины. Перелезает через металлический забор. И бросается в погоню уже на своих двоих. Автоинспектор был обречен на успех: его напарник на автомобиле заблокировал проезд по пешеходной дорожке.

В комментариях пользователи спорят, кто был прав в этой ситуации. Формально по Брянску нельзя передвигаться на велосипеде при отсутствии пропуска для работы. Но если причина выхода из дома объективная, тот же поход в магазин, никто не запрещал ездить туда на велосипеде.

Чем закончилась история, неизвестно. В УМВД России по Брянской области пока ситуацию не прокомментировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU