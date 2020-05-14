В Володарском районе Брянска сняли на видео драку женщины без маски и полицейского

14 Май 2020 2020-05-14T15:03:10+03:00

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В Брянске сняли на видео конфликт женщины и полицейского. Нарушительницу остановили патрульные в районе Володарского рынка.

Женщина шла без маски. Но на вопрос полицейского женщина начала отвечать грубостью.Она стала ругаться матом и отказалась предъявлять документы.

Закончился конфликт небольшой потасовкой. Напомним, масочный режим режим в регионе действует с 7 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU