2020-05-14T15:03:10+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска сняли на видео драку женщины без маски и полицейского

Правоохранители остановили нарушительницу
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, "Типичный Брянск"Скриншот с видео vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске сняли на видео конфликт женщины и полицейского. Нарушительницу остановили патрульные в районе Володарского рынка.

Женщина шла без маски. Но на вопрос полицейского женщина начала отвечать грубостью.Она стала ругаться матом и отказалась предъявлять документы.

Закончился конфликт небольшой потасовкой. Напомним, масочный режим режим в регионе действует с 7 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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