2020-05-15T14:34:01+03:00
Общество

Уголовное дело за халатность завели на директора сельцовского интерната

В нем случилась вспышка коронавируса
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Центр добровольческих инициатив Брянск.Фото: Центр добровольческих инициатив Брянск.
Изменить размер текста:

В Брянской области уголовное дело завели на директора сельцовского интерната для престарелых, где случилась вспышка коронавируса. Ее подозревают по статье "Халатность". Об этом рассказал Александр Богомаз на встрече с журналистами 15 мая.

- Кто виноват в ситуации, которая случилась? - спрашивает губернатор. - Я считаю, что ответственность лежит не только на руководителе, но и на всех сотрудниках интерната. Они не могли не знать, что их коллега - прихожанка церкви "Пробуждение".

Напомним, брянский город Сельцо закрыли из-за вспышки коронавируса с 23 апреля. Заболели постояльца малокомплектного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Заразу в социальное учреждение принесла одна из сотрудниц. Она скрыла, что является прихожанкой протестанской церкви и что у нее поднялась температура.

Директор интерната сама заразилась коронавирусом. Она лежала в больнице вместе с некоторыми пожилыми постояльцами. И по возможности помогла бабушкам и дедушкам справится с болезнью.

Пенсионеры уже вернулись в дом-интернат. К сожалению, от коронавируса умерли трое его постояльцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компьютерную топографию для больных коронавирусом делают в шести брянских центрах
В дежурных группах детсадов Брянска заразились коронавирусом
Уголовное дело за халатность завели на директора сельцовского интерната
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
В Брянской области плановую вакцинацию детей могут возобновить в июне
Брянский губернатор разъяснил действие масочного режима
Контакт-центр ВТБ в Москве перешел на удаленную работу
За борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч брянских медиков
Брянские магазины одежды и обуви пока не разрешили открывать
За сбыт наркотиков двух брянцев могут посадить на 20 лет
В Брянской области от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин
Портфель системообразующих предприятий ВТБ Лизинг превысил 250 млрд руб.
В Брянской области коронавирусом заболели 87 человек
В Брянской области по разным программам отремонтируют больше 600 километров дорог
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
В брянских магазинах поймали 28 покупателей без масок
Жительнице Брянска грозит уголовная ответственность за оскорбление полицейских