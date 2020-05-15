Уголовное дело за халатность завели на директора сельцовского интерната

15 Май 2020 2020-05-15T14:34:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области уголовное дело завели на директора сельцовского интерната для престарелых, где случилась вспышка коронавируса. Ее подозревают по статье "Халатность". Об этом рассказал Александр Богомаз на встрече с журналистами 15 мая.

- Кто виноват в ситуации, которая случилась? - спрашивает губернатор. - Я считаю, что ответственность лежит не только на руководителе, но и на всех сотрудниках интерната. Они не могли не знать, что их коллега - прихожанка церкви "Пробуждение".

Напомним, брянский город Сельцо закрыли из-за вспышки коронавируса с 23 апреля. Заболели постояльца малокомплектного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Заразу в социальное учреждение принесла одна из сотрудниц. Она скрыла, что является прихожанкой протестанской церкви и что у нее поднялась температура.

Директор интерната сама заразилась коронавирусом. Она лежала в больнице вместе с некоторыми пожилыми постояльцами. И по возможности помогла бабушкам и дедушкам справится с болезнью.

Пенсионеры уже вернулись в дом-интернат. К сожалению, от коронавируса умерли трое его постояльцев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU