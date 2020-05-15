Уголовное дело за халатность завели на директора сельцовского интерната
В Брянской области уголовное дело завели на директора сельцовского интерната для престарелых, где случилась вспышка коронавируса. Ее подозревают по статье "Халатность". Об этом рассказал Александр Богомаз на встрече с журналистами 15 мая.
- Кто виноват в ситуации, которая случилась? - спрашивает губернатор. - Я считаю, что ответственность лежит не только на руководителе, но и на всех сотрудниках интерната. Они не могли не знать, что их коллега - прихожанка церкви "Пробуждение".
Напомним, брянский город Сельцо закрыли из-за вспышки коронавируса с 23 апреля. Заболели постояльца малокомплектного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Заразу в социальное учреждение принесла одна из сотрудниц. Она скрыла, что является прихожанкой протестанской церкви и что у нее поднялась температура.
Директор интерната сама заразилась коронавирусом. Она лежала в больнице вместе с некоторыми пожилыми постояльцами. И по возможности помогла бабушкам и дедушкам справится с болезнью.
Пенсионеры уже вернулись в дом-интернат. К сожалению, от коронавируса умерли трое его постояльцев.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»