Трое постояльцев сельцовского дома-интерната скончались от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T12:02:17+03:00

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В Сельцовский дом-интернат, где случилась вспышка коронавируса, из больницы возвратились постояльцы. Об этом сообщают в Центре добровольческих инициатив. К сожалению, трое пенсионеров скончались.

Дом-интернат продезинфицировали, он готов к приему постояльцев.

Директор интерната также находилась в больницей с пневмонией, но не переставала ухаживать за бабушками и дедушками, которые лежали в этом же отделении. Медсестра и три сотрудницы интерната остались на работе и дежурили круглосуточно.

Напомним, заразу в интернат занесла одна из сотрудниц, которая была на богослужении в протестанской церкви в Бежице. Она скрыла этот факт, как и то/, что у нее поднялась температура.

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ИСТОЧНИК KP.RU