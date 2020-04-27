Сельцо в окружении

С полудня четверга, 23 апреля, из-за вспышки корона вируса в доме-интернате для престарелых город Сельцо закрыли для въезда. Попасть в него могут лишь жители с местной пропиской, либо счастливые обладатели пропусков для работы на здешних предприятиях.

Прописка есть?

По распоряжению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на въезде в город со стороны Брянского района выставили полицейский кордон. Стражи порядка проверяют документы у всех, кто пытается попасть внутрь.

- Добрый день! Вы в Сельцо? - спрашивает на блокпосте при въезде в город сотрудник Госавтоинспекции.

- Здравствуйте, да домой еду, - улыбаюсь инспектору ДПС.

- Паспорт на страничке с пропиской и на главной откройте, пожалуйста, - просит показать полицейский. К счастью, с документами у меня все в порядке. Разрешение получено.

- Счастливого пути! – желает инспектор, мы въезжаем в город.

Температуру тела мне так и не измерили, в руках у полицейского даже не было пирометра.

На въезде в горлд установили блокпосты.Фото: Елена РАКОВА

Город без жителей

Суббота, 10.00. Для небольшого Сельцо, где по последним статданным живут 16,5 тысячи человек, это самое активное время. Именно по утрам местные жители обычно предпочитают закупаться на рынке, посещают магазины, прогуливаются в центральном скверике.

В первый «закрытый» выходной город словно вымер. На улице изредка проезжают машины, людей – единицы. На рынке работают фруктово-овощные развалы. Но покупателей не больше десятка.

- Вот купила овощей на обед, - показывает покупки местная жительница Лилия. – Вышла из дома буквально на десять минут…

Немногие решились выйти в магазин.Фото: Елена РАКОВА

Заметив приближающийся полицейский патруль, горожанка ретируется и ускоряет шаг. Стражей порядка в городе, кажется, больше, чем самих жителей. По центральным улицам они передвигаются парами на расстоянии 400-500 метров друг от друга.

Увидев в моих руках фотоаппарат, полицейские разворачиваются и направляются в городской сквер.

Никто не гуляет в сквере.Фото: Елена РАКОВА

Патрули повсюду

Возле местного Дворца культуры двое полицейских ведут профбеседу с пенсионеркой.

- Ходила в магазин и, когда уже возвращалась домой, меня остановили, - рассказывает 67- летняя Надежда Владимировна. – У меня спросили, почему я не соблюдаю самоизоляцию. Я сказала, что дети и внуки у меня в Москве живут. Поэтому мне приходится самой покупать продукты. Мне вот дали телефон волонтеров, сказали, если что-то надо будет можно им позвонить и попросить привезти. Хотя, как они это сделают не понятно, волонтеры-то в Брянске. Кто их без местной прописки в город пустит?..

Во второй половине города, в частном секторе, патрульные встречаются реже – пара на квартал. Но людей все равно не много. Некоторые работают в палисадниках у дома. Во дворах, за забором, слышны детские голоса, но на улице никого.

Продуктов хватит

В Сельцо восемь крупных супермаркетов. В выходные почти у каждого из них на стоянках нет свободных мест. Захожу в ближайший.

Работают две кассы из трех. Покупатели в масках с корзинками и тележками выстроились друг за другом в очередь чуть ли не на половину торгового зала – держат дистанцию в 1,5 метра.

А все ли продукты есть? На полках полно макарон, гречки, растительного масла, туалетной бумаги. Правда сахара не много, осталась пара пакетов.

- Да это у нас постоянный покупатель заходил, он всегда много берет – килограммов по двадцать, - говорит продавец. – Сейчас пополним запас.

И правда из подсобки тут же привезли полную магазинную тележку сахара и выложили его на прилавок.

…Патрулей нет разве что на местном кладбище. Зато у каждого входа висят таблички, напоминающие, что посещение погоста запрещено. Аллеи преграждает красно-белая спецлента. Однако других препятствий нет. На свой страх и риск некоторые горожане все же решили посетить усопших, убраться на могилках.

…Патрулей нет разве что на местном кладбище.Фото: Елена РАКОВА

- Да понимаю я, что запрещено приходить на кладбище, - разводит руками Владимир Семенович. – Но через месяц будет годовщина смерти мамы, вот крест новый поставил. Кому я здесь помешаю? Я ведь один пришел, да и вокруг никого…

В другом конце города – со стороны Смоленской трассы – и вовсе перекрыли дорогу. Единственный автомобильный мост через Десну, соединяющий Сельцо с ближайшим пригородом, уложили бетонные плиты.

… Кстати, выезд из города проходит без проблем. Сотрудники ДПС на блокпосте даже не останавливают транспорт, направляющийся в сторону Брянска.

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