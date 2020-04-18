В Брянскую область привезли 1163 противочумных костюма
Спецодежду медикам передали по поручению Минпромторга
Кроме того, медикам передали резиновые перчатки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянскую область передали средства защиты для медиков, борющихся с коронавирусом. Это оказались 1163 противочумных костюма и 3265 пар резиновых перчаток. Спецодежду медработникам передали по поручению Минпромторга.
Напомним, в Брянской области также начнут пошив противочумных костюмов. Соответствующий сертификат получила Дубровская швейная фабрика. Здесь же производят защитные маски.
К слову, всего в регионе восемь предприятий, которые поставляют маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU