В Брянскую область привезли 1163 противочумных костюма

18 Апр 2020 2020-04-18T15:44:35+03:00

Кроме того, медикам передали резиновые перчатки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Брянскую область передали средства защиты для медиков, борющихся с коронавирусом. Это оказались 1163 противочумных костюма и 3265 пар резиновых перчаток. Спецодежду медработникам передали по поручению Минпромторга.

Напомним, в Брянской области также начнут пошив противочумных костюмов. Соответствующий сертификат получила Дубровская швейная фабрика. Здесь же производят защитные маски.

К слову, всего в регионе восемь предприятий, которые поставляют маски.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU