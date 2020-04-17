В Брянской области назвали предприятия, где можно заказать медицинские маски

17 Апр 2020 2020-04-17T16:01:34+03:00

Брянские производители шьют около 38 тысяч масок в день. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Брянской области стал известен список производителей защитных масок. Его опубликовал оперштаб. Руководителям брянских предприятий, которые вышли на работу, предложили обратиться на эти фабрики за средствами защиты.

Напомним, на сегодняшний день они шьют около 38 тысяч масок в день. Однако объем производства планируют увеличить до 40-50 тысяч штук в сутки.

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Список производителей

ООО «Клинцовское СРП ВОГ»: 8-920-866-42-34,

ООО «Фабрика сумок» (г. Брянск): 8-980-313-63-44,

ООО «Три медведя» (г. Брянск): 8-910-330-78-40,

ООО «Брянское СРП ВОГ»: 8-905-177-00-70,

учреждения уголовно-исправительной системы Брянской области: 8-920-840-10-00,

ЗАО «Дубровская швейная фабрика»: 8-910-338-98-22,

ООО «Почепская швейная фабрика «Надежда-стиль»: 8-953-286-57-44,

ООО «Швейная фабрика «Весна»: 8-903-868-19-96.

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ИСТОЧНИК KP.RU