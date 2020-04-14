Дубровская фабрика получила сертификат на выпуск противочумных костюмов
Дубровская швейная фабрика получила сертификат на производство противочумных костюмов. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
- В ближайшее время будет получен сертификат, подтверждающий назначение этой продукции как медицинского изделия, - сообщил глава региона.
Противочумной костюм представляет собой комплекс одежды из штанов, куртки, халата, специальной косынки.
Они защищают медика от заболеваний, передающихся воздушно-капельным и контактным путем. Именно так распространяется коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU