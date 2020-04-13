На фабрике в Дубровском районе будут шить противочумные костюмы
На фабрике в Дубровском районе будут шить противочумные костюмы. Предприятие получило соответствующий сертификат.
Теперь производству необходимо оформить документ, подтверждающий назначение изделия, сообщает оперштаб.
Противочумной костюм - это комплекс одежды, в который входят штаны, куртка, халат, специальная косынка.
Такие костюмы многоразовые, после обработки их можно использовать снова.
Противочумные костюмы защищают кожу и органы дыхания от микробов и вирусов. То есть от зараз, передающихся воздушно-капельным путем, либо через зараженные поверхности. Именно так распространяется коронавирус.
Фото: оперативный штаб Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU