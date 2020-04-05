В Брянске начали выдавать первые пропуска
В Брянске начали выдавать пропуска для работников. Руководители предприятий заранее подавали списки сотрудников, которые должны продолжать трудиться. Очередей на выдачу документов сотрудники администраций не отмечают.
Так, например в администрации Советского района открыли девять окошек по выдаче пропусков. За документами обратились почти 400 организаций, в которых работают 11 тысяч человек.
Напомним, в Брянской области утвердили списки работающих весь апрель предприятий и организаций. Как получить пропуск, читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU