В Брянске начали выдавать первые пропуска

5 Апр 2020 2020-04-05T12:41:27+03:00

Очередей на выдачу документов не наблюдается

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В Брянске начали выдавать пропуска для работников. Руководители предприятий заранее подавали списки сотрудников, которые должны продолжать трудиться. Очередей на выдачу документов сотрудники администраций не отмечают.

Так, например в администрации Советского района открыли девять окошек по выдаче пропусков. За документами обратились почти 400 организаций, в которых работают 11 тысяч человек.

Напомним, в Брянской области утвердили списки работающих весь апрель предприятий и организаций. Как получить пропуск, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU