2020-04-04T09:58:16+03:00
Общество

В Брянской области утвердили список работающих предприятий

Остается работать промышленность, сельхозпредприятия, энергетики и другие
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области утвердили список работающих во время самоизоляции предприятий. Соответствующее распоряжение подписал брянский губернатор 3 апреля. Напомним, режим самоизоляции будет действовать в регионе до 30 апреля. Его ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Без чего брянцы жить не смогут? Это системообразующие предприятия Брянской области. Например, обрабатывающие производства. Среди крупнейших из них – «БМЗ», «Бежицкая сталь», «Брянский арсенал», «Клинцовский автокрановый завод», «Мальцовский портландцемент» и многие другие. Всего в списке 47 промушленных предприятий.

Не остановят работу и сельскохозяйственные предприятия области. Будут работать предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. А также – застройщики. Не прекратят выходить на работу водители международных перевозок и сотрудники Международного аэропорта «Брянск». Продолжать трудиться сотрудники СМИ.

Кроме того, в регионе утвердили перечень организаций, на которые также не распространяется указ президента о неробких днях до 30 апреля.

Всем работникам с понедельника нужно иметь пропуск. Выдавать его будут работодателю в районных администрациях.

Работодатель должен обеспечить дезинфекцию помещений, а также выдать сотрудникам средства защиты.

Полный перечень системообразующих предприятий и организаций можно увидеть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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