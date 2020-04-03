Пропуска в Брянске в период самоизоляции: кто сможет получить и где

С 31 марта по всей Брянской области действует режим самоизоляции. Это значит, что выходить из дома можно только в исключительных случаях. Это ситуации связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы на работу, ближайший магазин или аптеку, а так же выгул домашних животных или вынос мусора.

3 апреля на заседании оперативного штаба было принято решение о том, что в области вводятся специальные пропуска, которые дают право на передвижение. Кто и как может получить спецпропуск в период самоизоляции, вопрос, который сейчас интересует брянцев.

"Комсомолка" разъясняет кто сможет получить пропуск, где и для чего он будет предназначен.

Итак, специализированные пропуска будут выдавать сотрудникам непрерывно действующих предприятий, а таже организаций, от работы которых зависит жизнь людей. Кроме того, документ выдадут сотрудникам системообразующих организаций и организаций, которые не попадают под действие указа президента. Пропуска будут выдавать только на основании заявлений работодателей. Самостоятельно гражданин не сможет получить бумагу.

Для того, чтобы получить пропуска для своих сотрудников работодатель обязан:

- Подготовить пропуск

- Оформить реестр сотрудников, которым выдается пропуск, в алфавитном порядке, указав ФИО и должности. Данный реестр, заверенный подписью и печатью, остается в администрации города/ района

- Подготовить заявку на выдачу пропусков на имя главы городской/ районной администрации

Далее следует предоставить эти документы в администрацию района/города, на территории которого работает предприятие, организация, ИП.

Гражданин, получивший пропуск у своего работодателя, должен помнить о том, что выходя из дома при себе также необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Принимать документы на пропуска начнут с 4 апреля.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

— Бежицкая районная администрация города Брянска: г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 15. Контактный телефон: 30-81-55;

— Володарская районная администрация города Брянска: г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактный телефон: 26-01-04;

— Советская районная администрация города Брянска: г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактный телефон: 74-27-95;

— Фокинская районная администрация города Брянска: г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон: 63-14-07.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».