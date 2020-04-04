В Брянске из-за коронавируса перестали принимать экзамены на получение прав
В Брянске из-за коронавируса в МРЭО ГИБДД перестали принимать экзамены на получение водительских прав. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Приостановили получение и некоторых других услуг: выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Когда возобновят работу в прежнем режиме, пока неизвестно.
Напомним, по той же причине в Брянске перестали работать участковые пункты полиции. А многофункциональные центры не принимают документы как минимум до 12 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU