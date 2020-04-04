В Брянске из-за коронавируса перестали принимать экзамены на получение прав

4 Апр 2020 2020-04-04T22:32:02+03:00

Когда возобновят работу в прежнем режиме, пока неизвестно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

МРЭО ГИБДД пока не предоставляет и некоторые другие услуги

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В Брянске из-за коронавируса в МРЭО ГИБДД перестали принимать экзамены на получение водительских прав. Об этом сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Приостановили получение и некоторых других услуг: выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Когда возобновят работу в прежнем режиме, пока неизвестно.

Напомним, по той же причине в Брянске перестали работать участковые пункты полиции. А многофункциональные центры не принимают документы как минимум до 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU