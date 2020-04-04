В брянских МФЦ до 12 апреля приостановили прием документов

4 Апр 2020 2020-04-04T13:04:37+03:00

Получить готовые документы можно только 7 и 9 апреля

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В МФЦ Брянской области до 12 апреля приостановили прием документов. Центры будут работать только 7 и 9 апреля, сообщают на официальном сайте. В эти дни можно будет забрать готовые документы, заявления на которые подавали до 30 марта. Прием будут вести по предварительной записи. Центры проработают до 17.30.

Предварительно записаться через портал МФЦ можно за день до приема. По телефону будут записывать непосредственно в день выдачи документов.

В МФЦ напоминают, что многие государственные или муниципальные услуги можно получить на сайте госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU