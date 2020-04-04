В Брянской области из-за коронавируса закрыли участковые пункты полиции

4 Апр 2020 2020-04-04T15:06:08+03:00

О преступлении можно сообщить в дежурную часть или через интернет

Изменить размер текста: A A

В Брянской области из-за коронавируса приостановили работу участковые. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Участковые не будут принимать граждан в помещениях участковых пунктов полиции и минимизируют посещение жилых помещений во время профилактических обходов. Исключение делают для лиц, которые находятся в своих домах и квартирах на карантине. Полицейские будут проверять, не покинули ли они свое жилье.

О преступлениях брянцы смогут сообщить по телефонам дежурных частей полиции. А также на официальном сайте брянской полиции в разделе «Прием обращений». В дежурной части подскажут, как связаться с участковым.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU