2020-04-04T15:06:08+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса закрыли участковые пункты полиции

О преступлении можно сообщить в дежурную часть или через интернет
Марина АНТОНОВА
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Контакты участковых подскажут в дежурной части УМВД.Контакты участковых подскажут в дежурной части УМВД.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области из-за коронавируса приостановили работу участковые. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Участковые не будут принимать граждан в помещениях участковых пунктов полиции и минимизируют посещение жилых помещений во время профилактических обходов. Исключение делают для лиц, которые находятся в своих домах и квартирах на карантине. Полицейские будут проверять, не покинули ли они свое жилье.

О преступлениях брянцы смогут сообщить по телефонам дежурных частей полиции. А также на официальном сайте брянской полиции в разделе «Прием обращений». В дежурной части подскажут, как связаться с участковым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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