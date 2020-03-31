2020-03-31T14:07:19+03:00
Общество

На всей территории Брянской области с 31 марта ввели режим самоизоляции

Он продлится до 5 апреля включительно
Елена РАКОВА
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Врачи - на переднем крае борьбы с коронавирусом.Врачи - на переднем крае борьбы с коронавирусом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Со вторника, 31 марта, на всей территории Брянской области введен режим полной самоизоляции. Постановление об этом подписали в региональном правительстве. Самоизоляция продлится до 5 апреля включительно.

На время действия режима самоизоляции выходить из дома брянцы смогут только по уважительной причине: обращение за неотложной медицинской помощью, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу (если вас не освободили от служебных обязанностей), для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора или выгула домашнего животного.

Как пояснили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в Бярнской области, до 5 апреля запрещено выходить на прогулку, гулять с ребенком в коляске, посещать детские площадки, заниматься спортом на спортивных площадках, ездить к родственникам даже в такси.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции - необходимо держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Исключение - поездки в такси.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрено лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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