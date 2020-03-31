Стало известно, можно ли выгуливать животных в Брянске в период самоизоляции. Режим самоизоляции в Брянской области будет действовать до 5 апреля. Постановление об этом региональное правительство опубликовало 31 марта.

В это время выходить из дома брянцы смогут лишь по уважительным причинам. В том, числе, чтобы выгулять питомца.

Время прогулки не ограничено, но уйти далеко с животным не получится. Разрешен выгул лишь на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.

О том, что еще разрешено посещать брянцам во время самоизоляции, читайте здесь.

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