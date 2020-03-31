Причины выхода из квартиры в Брянске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

Брянцам назвали причины выхода из квартиры во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей.

В Брянской области введен режим самоизоляции. Постановление об этом подписал губернатор Александр Богомаз. А с 31 марта режим самоизоляции введен по всей Брянской области.

Теперь жителям Брянщины по 5 апреля не рекомендуют без уважительных причин покидать свои дома.

Выйти из своих квартир брянцы смогут только в шести случаях:

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью

- прямая угроза жизни и здоровью

- поездки на работу и с работы, если она не приостановлена

- поход к ближайшему месту покупки товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена

- выгул домашних животных на расстоянии, не более 100 метров от места проживания

- вынос мусора до ближайшего места накопления отходов.

Как пояснили в областном правительстве, ограничения, не распространяются на работу медиков, правоохранителей, спасателей, Роспотребнадзора. А также других органов, деятельность которых направлена непосредственно на защиту жизни, здоровья, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

В соответствии с новым законопроектом, нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо два года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Во время действия режима самоизоляции полицейские патрулируют улицы города. Если найдутся нарушители, им грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или до года заключения за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими правилами. А, если подобная безответственность повлечет смерть более двух человек, - до семи лет колонии.

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