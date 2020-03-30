Брянская область переходит на режим самоизоляции

В Брянской области ввели режим самоизоляции. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в прямом эфире телеканала "Россия 24".

В Брянске жителям запрещено покидать дома без уважительной причины. В остальных районах строгие ограничения действуют пока только для пожилых граждан.

По словам губернатора, сейчас всем необходимо объединиться.

– Все жители региона, в том числе представители бизнеса понимают, что нужно всем вместе объединиться. От ответственности каждого зависит наш общий успех, – сообщил Александр богомаз.

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