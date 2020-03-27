Мэрия Брянска отменила личные приемы из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T15:46:37+03:00

Чтобы обратиться в мэрию, не обязательно выходить из дома. Фото: Марина АНТОНОВА

Обращения можно отправить по почте: обычной и электронной

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Мэрия Брянска отменила все личные приемы граждан из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации в пятницу, 27 марта.

Глава администрации и его заместители будут принимать только обращения, которые отправят по почте: обычной или электронной.

Для того, чтобы обратиться в мэрию, нужно заполнить специальную форму на официальном сайте.

Напомним, с 28 марта в Брянске вводятся дополнительные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Закрываются рестораны и кафе, отменяются развлекательные мероприятия, для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Многие брянцы до 5 апреля отправляются на карантинные каникулы. Это не касается организаций и предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность, органов власти и СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU