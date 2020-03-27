2020-03-27T15:46:37+03:00
Общество

Мэрия Брянска отменила личные приемы из-за коронавируса

Обращения можно отправить по почте: обычной и электронной
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Чтобы обратиться в мэрию, не обязательно выходить из дома.Чтобы обратиться в мэрию, не обязательно выходить из дома.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Мэрия Брянска отменила все личные приемы граждан из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации в пятницу, 27 марта.

Глава администрации и его заместители будут принимать только обращения, которые отправят по почте: обычной или электронной.

Для того, чтобы обратиться в мэрию, нужно заполнить специальную форму на официальном сайте.

Напомним, с 28 марта в Брянске вводятся дополнительные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Закрываются рестораны и кафе, отменяются развлекательные мероприятия, для людей старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Многие брянцы до 5 апреля отправляются на карантинные каникулы. Это не касается организаций и предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность, органов власти и СМИ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский театр кукол готовит персонажей для нового спектакля
«Чистая планета»: «Позаботьтесь о своей безопасности! О мусоре позаботимся мы!»
В Гордеевском районе две женщины украли металлические запчасти со склада
Мэрия Брянска отменила личные приемы из-за коронавируса
ВТБ Пенсионный фонд принял решение о досрочной выплате пенсий своим клиентам
В брянских Клинцах увеличили выпуск многоразовых защитных масок
В брянском поселке после ремонта водопровода испортилась питьевая вода
Память для следующих поколений
Брянские сотрудники УФСИН поймали женщину, которая 17 лет была в розыске
Брянское МРЭО ГИБДД изменило формат работы из-за коронавируса
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
Брянские кафе и рестораны с 28 марта закроют из-за коронавируса
В Брянской области до 1 июня приостановили бронирование мест в санаториях
Брянская футболистка стала мастером спорта международного класса
Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса
В брянской Суземке спилили угрожавшие упасть на дом деревья
В Жуковке начали строить ледовый дворец
В Брянске у будущего кольца на Советской появились новые "зебры"
Семья из Брянска застряла в индийском Гоа из-за коронавируса
В Карачевском районе поймали поджигателя сухой травы
В Брянской области создадут лабораторию для исследований на коронавирус
Брянцы стали реже гибнуть на дорогах
Клинцовскую старушку зверски избил мужчина из Воронежа
Противодействие незаконному росту цен-под особым контролем Бориса Пайкина
В садиках и школах Мглинского района кормили детей опасными продуктами