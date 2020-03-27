В Брянской области с 28 марта на карантинные каникулы закрываются кафе и рестораны

27 Март 2020 2020-03-27T11:16:40+03:00

Не будут работать дискотеки и кинотеатры

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В Брянской области с 28 марта по 5 апреля закрываются кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания. Изменения в постановление о введении режима повышенной готовности внесли в областном правительстве, сообщают в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.

Это ограничение не касается столовых, которые кормят сотрудников организаций, которые обязаны работать на следующей неделе.

Напомним, на этот период запрещено проводить любые массовые мероприятия. В регионе закрываются ночные клубы, детские развлекательные центры/, кинотеатры и другие досуговые заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU