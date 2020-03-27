Брянским пенсионерам запретили выходить из дома до 14 апреля

Брянским пенсионерам запретили покидать места проживания с 28 марта до 14 апреля. Люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Они могут находиться как в квартирах, так и в дачных домах.

Такое решение приняли в областном правительстве. Для этого внесли изменения в постановление о введении режима повышенной готовности.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения», – говорится в документе.

Работающие пенсионеры области, которые вынуждены трудиться с 28 марта по 5 апреля, должны быть переведены либо на дистанционный режим работы, либо взять ежегодный оплачиваемый отпуск.

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