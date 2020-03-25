В Брянске появилась официальная группа по коронавирусу в соцсетях

25 Март 2020 2020-03-25T07:25:27+03:00

Здесь публикуют последние новости о заболевании в регионе

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В Брянске появилась официальная группа оперативного штаба по коронавирусу в социальной сети «ВКонтакте». Ее создали во вторник, 24 марта. До этого последние новости о заболевании в регионе были доступны только в Телеграмм-канале.

Напомним, о первой заболевшей жительнице Брянска губернатор написал на своих страницах в социальных сетях 22 марта. Женщина вернулась с отдыха из ОАЭ. Сейчас ее лечат в инфекционной больнице. Изолировали всех, кто с ней контактировал.

В Брянской области многие организации переходят на удаленный режим работы. В регионе, как и по всей стране, запретили работу кинотеатров, детских центров, кальянных, ночных дискотек.

«Горячая линия» по коронавирусу в регионе стала многоканальной.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU