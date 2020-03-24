2020-03-24T17:08:40+03:00
Общество

«Горячую линию» по коронавирусу в Брянске сделали многоканальной

Дозвониться больше шансов по телефону 8-800-301-58-69
Марина АНТОНОВА
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За трое суток на «горячую линию» поступило около тысячи звонков.За трое суток на «горячую линию» поступило около тысячи звонков.Фото: Марина АНТОНОВА
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«Горячую линию» по коронавирусу в Брянской области сделали многоканальной. Теперь она работает по телефону 8-800-301-58-69, сообщают в оперативном штабе. Дозвониться по этому номеру будет проще.

Старый номер телефона продолжает работать 8 (4832) 64-47-10. Электронные письма принимают на почту stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.

Напомним, за трое суток на «горячую линию» поступило около тысячи звонков. Жителей Брянской области интересовало, существует ли профилактика коронавируса, и как соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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