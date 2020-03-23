Первый заболевший коронавирусом в Брянске: пациентка вернулась домой 18 марта

Первый заболевший коронавирусом в Брянске приехала домой из зарубежной поездки 18 марта. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» рассказала врач-эпидемиолог областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс. А на следующий день, 19 марта, землячка почувствовала себя нехорошо и обратилась к врачу.

До этого, по словам Натальи Смиргинс, пациентка находилась на самоизоляции.

- Заболевшая вызвала врача по телефону, - пояснила Наталья Смиргинс. – У нее начались проявления клинических симптомов: легкое недомогание, характерное для воздушно-капельных инфекций, незначительный насморк. К женщине пришел участковый терапевт, вызвал скорую и пациентку увезли в инфекционную больницу. Это было в районе обеда.

В больнице у жительницы Брянска взяли анализ на коронавирусную инфекцию. В пятницу, 20 марта, его доставили в вирусологическую лабораторию. И через день, 22 марта, неутешительный диагноз подтвердился.

Выяснилось, что заболевшей 34 года. Она выезжала в ОАЭ на отдых. Теперь у землячки будут брать повторные анализы. Они берутся на третий, 10-й и 12-й день.

- Все будет зависеть от клинического выздоровления, - уточнила врач-эпидемиолог. – Как только мы получим повторный отрицательный анализ, при условии клинического выздоровления, пациентку выпишут.

К слову, вероятность того, что кто-то из земляков нарушит режим самоизоляции, невелика, говорят медики.

- Все граждане, которые к нам прибывают из-за рубежа, проходят через пункты пропуска и мы получаем списки – кто откуда приехал, - говорит Наталья Смиргинс. – Люди тут же попадают под карантин. Им приходит уведомление, что в течение 14 дней они должны находится на самоизоляции, и при проявлении клинических симптомов вызвать врача на дом. За тем, как брянцы соблюдают режим самоизоляции, тщательно следит полиция.

Напомним, первая заболевшая коронавирусом в Брянске вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. Она находится в отдельном боксе областной инфекционной больницы.

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