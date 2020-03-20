Музыкантов Брянского симфонического оркестра выписали из больницы

20 Март 2020 2020-03-20T09:24:34+03:00

В больницу загремел почти весь симфонический оркестр. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Они будут находиться на домашнем карантине до 26 марта

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Музыканты Брянского губернаторского симфонического оркестра вышли из больничного карантина. Мы уже писали, что после двухнедельного турне по Европе артистов положили в горбольницу №4.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», оркестрантов выписали в четверг, 19 марта. Ранее диагноз на коронавирус ни у одного из них не подтвердился.

До 26 марта музыканты должны соблюдать режим домашней самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU