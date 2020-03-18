В Брянской области сделали 602 теста на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T14:01:34+03:00

Пока в регионе зарегистрировали ни одного случая заболевания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все они оказались отрицательными

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В Брянской области провели 602 теста на коронавирус. Все они оказались отрицательными, сообщает оперативный штаб.

Напомним, пока в регионе зарегистрировали ни одного случая заболевания. Мониторить ситуацию продолжает оперативный штаб. После введение режима повышенной готовности он будет работать круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU