В Брянской области сделали 602 теста на коронавирус
Все они оказались отрицательными
Пока в регионе зарегистрировали ни одного случая заболевания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области провели 602 теста на коронавирус. Все они оказались отрицательными, сообщает оперативный штаб.
Напомним, пока в регионе зарегистрировали ни одного случая заболевания. Мониторить ситуацию продолжает оперативный штаб. После введение режима повышенной готовности он будет работать круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU