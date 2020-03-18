В Брянской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Брянской области из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Богомаз во вторник, 17 марта.

В регионе временно отменяют все спортивные, развлекательные и просветительные мероприятия численностью больше 50 человек.

Всем приезжающим в Брянскую область из стран, где наблюдается вспышка заболевания, обеспечат 14-дневный карантин.

Также в документе сказано, что работодатели не должны отправлять в командировки сотрудников за границу и регионы страны, где есть случаи заболевания.

Напомним, в Брянске из-за угрозы коронавируса стали дезинфицировать общественный транспорт. Школьников и студентов распустили по домам.

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