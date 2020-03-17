Брянские оркестранты объявили голодовку из-за карантина

17 Март 2020 2020-03-17T19:00:50+03:00

Музыканты против того, чтобы их держали в больнице до 26 марта

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Среди музыкантов брянского симфонического оркестра назревает народный бунт. Артисты объявили медикам голодовку из-за того, что их продолжают держать в больнице, хотя диагноз «коронавирус» не подтвердился.

Как рассказали родственники музыкантов, у одного из них нашли грипп, поэтому весь коллектив выпишут из больницы только 26 марта.

- Голодовку объявили не все, только те из пациентов-оркестрантов, которые находятся на втором этаже, - рассказали корреспонденту «КП» родственники артистов. - Остальные понимают, что это необходимая мера.

Напомним, после гастролей по Европе музыкантов губернаторского симфонического оркестра отправили на карантин. Они сдали анализ на грипп, ОРВИ и коронавирус. К счастью, последний диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU