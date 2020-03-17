В Брянске из-за коронавируса отменили забег в подгузниках
В Брянске из-за эпидемии коронавируса отменили забег в подгузниках. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях. Состязание крох должно было состояться 16 мая.
Праздник перенесли на осень. Конкретную дату его пока не определили.
Напомним, в Брянске перевели на дистанционное обучение некоторые вузы. В городе отменили фестиваль "Шумный балаган" и другие массовые мероприятия.
Из брянских аптек пропали дезинфицирующие средства. Маски продают в государственных аптеках по три штуки в руки. При эпидемии этого количества не хватит даже на один день.
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ИСТОЧНИК KP.RU