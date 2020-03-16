В Брянске из-за коронавируса отменили «Шумный балаган»

16 Март 2020 2020-03-16T18:53:05+03:00

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В Брянске из-за коронавируса отменили фестиваль студенческого творчества «Шумный балаган». Он должен был состояться 22 марта в ДК железнодорожников. Но мероприятие перенесли на неопределенный срок. О новой дате проведения сообщат позже, говорят в пресс-службе мэрии.

В городе с 11 марта ввели ограничительные меры на проведение массовых культурных мероприятий. Отменили также Тотальный диктант, Мисс Брянск, встречи в краеведческом музее, концерты и творческие вечера в ДК.

Напомним, в Брянске из-за угрозы распространения инфекции на дистанционное обучение перевели студентов БГТУ, БГУ и РЭУ Плеханова. Филиал РАНХиГС и БГСХА пока учатся в обычном режиме.

Что касается общеобразовательных школ, никаких распоряжений на счет них не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU