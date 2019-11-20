2019-11-20T14:06:11+03:00
Экономика

Депутаты областной Думы в первом чтении приняли бюджет Брянщины на 2020 год

Парламентарии проголосовали единогласно
Елена РАКОВА
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В среду, 20 ноября, в Брянской областной Думе прошло очередное, четвертое, заседание. На нем рассмотрели вопросы о бюджете территориального Фонда обязательного медицинского страхования, представителей регионального парламента в различные общественные структуры и другие.

Главной темой обсуждения стало принятие закона о бюджете Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Все 45 присутствующих на заседании депутатов единогласно проголосовали за его принятие в первом чтении. Впереди - второе и третье чтение.

Напомним, в среду в областной Думе прошли публичные слушания по проекту бюджета региона на следующий год. Заместитель губернатора Галина Петушкова, а так же руководитель департамента экономического развития региона Михаил Ерохин, депутаты рассказали о показателях бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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