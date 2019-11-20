2019-11-20T12:38:56+03:00
Экономика

В Брянской областной Думе прошли публичные слушания по бюджету региона

Участникам рассказали о показателях главного финансового документа
Елена РАКОВА
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Публичные слушания по бюджету прошли в областной Думе.Публичные слушания по бюджету прошли в областной Думе.Фото: Елена РАКОВА
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В среду, 20 ноября, в Брянской областной Думе проходят публичные слушания по главному финансовому документу региона - бюджету на 2020 год. Заместитель губернатора Галина Петушкова, а так же руководитель департамента экономического развития региона Михаил Ерохин, депутаты рассказали о показателях бюджета. Он, напомним, имеет социальную направленность. Депутаты рекомендовали принять областной бюджет.

- Брянская область по оценке администрации президента заняла 24 место среди всех регионов, - резюмировал выступление участников слушаний Анатолий Бугаев. - Благодаря этому мы получили грант в один миллиард рублей. Есть информация о том, что нам выделят еще один подобный грант в 1,6 миллиарда рублей. У нас вырос валовый региональный продукт, прогнозируют и рост доходов бюджета. Впервые мы территории Брянской области реализуем два крупных проекта: дорога Брянск-I - Брянск-II, освоение территории старого аэропорта. Будем надеяться, что все задуманное, несмотря на все трудности, мы сможем воплотить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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