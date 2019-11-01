Проект бюджета Брянской области на 2020 год: на что будем тратить 56,9 миллиарда рублей?

Депутатам регионального парламента представили проект бюджета Брянской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

Финансовый документ народные избранники рассматривали на очередном заседании Думы 1 ноября.

Бюджет на 2020-й оказался профицитным. Доходы будут превышать расходы на 700,9 миллиона рублей. В следующие два года бюджет запланировали сбалансированным.

В 2020-м в казну пополнят 56,9 миллиарда рублей. А вот потратим мы по плану 56,2 миллиарда рублей.

Основные статьи расходов - социальный сектор. На него выделят 38,1 миллиарда рублей. Деньги пойдут в отрасли социальной защиты населения, на образование, а также на поддержку отраслей экономики.

В том числе, на повышение зарплаты бюджетникам, на реализацию «майских» указов и увеличение МРОТ с 1 января. Кроме того, в бюджете учли затраты на индексацию социальных пособий с 1 октября, а также выполнение региональных программ.

Еще 700,9 миллиона рублей Брянская область отправит на погашение госдолга.

- Проект документа не окончательный, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Его скорректируют с учетом поступления федеральных средств.

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