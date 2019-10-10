В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковушки
В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковых автомобиля. Автоавария случилась около полудня в четверг, 10 октября, недалеко от Черного моста в Фокинский район.
Судя по снимкам, самые сильные повреждения получил «Фольксваген Гольф». В аварии участвовали еще две иномарки.
О пострадавших не сообщают. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Напомним, в понедельник, 7 октября, на «перехватчике» внедорожник врезался в маршрутное такси, пытаясь развернуться там, где это запрещено. Травмы получили несколько пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU