В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковушки

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-10T13:21:40+03:00

Фотографии и видео с места аварии публикуют в соцсетях

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В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковых автомобиля. Автоавария случилась около полудня в четверг, 10 октября, недалеко от Черного моста в Фокинский район.

Судя по снимкам, самые сильные повреждения получил «Фольксваген Гольф». В аварии участвовали еще две иномарки.

О пострадавших не сообщают. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Напомним, в понедельник, 7 октября, на «перехватчике» внедорожник врезался в маршрутное такси, пытаясь развернуться там, где это запрещено. Травмы получили несколько пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU