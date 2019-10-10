2019-10-10T13:21:40+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковушки

Фотографии и видео с места аварии публикуют в соцсетях
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com.Фото: vk.com.
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Калинина столкнулись три легковых автомобиля. Автоавария случилась около полудня в четверг, 10 октября, недалеко от Черного моста в Фокинский район.

Судя по снимкам, самые сильные повреждения получил «Фольксваген Гольф». В аварии участвовали еще две иномарки.

О пострадавших не сообщают. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Напомним, в понедельник, 7 октября, на «перехватчике» внедорожник врезался в маршрутное такси, пытаясь развернуться там, где это запрещено. Травмы получили несколько пассажиров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Брянска Марина Дбар вошла в президиум партии «Единая Россия»
Брянский стоматолог посоветовал пациентке продать почку для протезирования зубов
На трассе под Брянском перевернулась автовышка
Брянские таможенники не пустили в Москву 15 пар поддельных кроссовок
Бывшей замглавы Володарской администрации Брянска грозит до шести лет колонии за взятки
В Брянской области стали чаще убивать и брать взятки
Прокуратура после смертельной аварии на Речной в Брянске проверит, как организовано движение на улице
В Брянской области оставили в силе приговор похитителям топлива из нефтепровода
Улучшенный 3ТЭ25К2М завершил сертификационные испытания
Из-за аварии на водопроводе жители Стародубского района три месяца живут без воды
Как бы всех обмануть: и льготы не потерять, и за мусор не платить!
Прокуратура подтвердила поборы с родителей в гимназии №3 в Брянске
В Брянской области за пересечение границы осудили нелегальных мигрантов из Вьетнама
В Брянске пьяный мужчина до смерти избил жену
Брянских водителей ждут сплошные проверки на дорогах во всех районах города
В Унече благоустроят парк имени Уральских добровольцев