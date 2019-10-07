2019-10-07T18:32:34+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с маршруткой и внедорожником в Брянске

По факту автоаварии полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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В ДТП пострадали пять человек.В ДТП пострадали пять человек.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло около 13.35 днем в понедельник, 7 октября, на улице Калинина в Брянске.

- По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" двигаясь по улице Калинина в левом ряду, в нарушение требования дорожного знака «Движение прямо», начал поворачивать налево, - говорят в областной Госавтоинспекции. - В этот момент он столкнулся с автобусом "Пежо Боксер", под управлением 38-летнего водителя. Микроавтобус ехал со стороны проспекта Московского в сторону улицы Гражданской в правом ряду.

За медицинской помощью обратились четыре пассажира маршрутки, а также водитель внедорожника. По факту ДТП идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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