В Брянске столкнулись маршрутное такси и внедорожник: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-07T16:01:52+03:00

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В Брянске столкнулись маршрутное такси №40 и внедорожник УАЗ «Патриот». Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 7 октября, на улице Калинина. Об автоаварии сообщили дежурному МЧС в 13.40. Разбитые машины стояли у "перехватчика".

На место выехали спасатели, работники скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

- В ДТП пострадали люди, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Пожарно-спасательные подразделения смывали топливо с проезжей части.

Информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU