Прокуратура после смертельной аварии на Речной в Брянске проверит, как организовано движение на улице

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-10T12:22:17+03:00

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Городская прокуратура проверит, как организовано дорожное движение на улице Речной, где 7 октября случилась смертельная авария. Была ли на месте ДТП нанесена разметка, достаточно ли освещена была дорога, есть на улице ограничение скорости, установлены ли соответствующие дорожные знаки и камеры видеонаблюдения, есть ли на дороге ограждение, и необходимо ли оно. Результаты проверки будут известны на следующей неделе.

Расследованием уголовного дела по факту смертельной аварии, в которой погибли 30-летняя женщина и ее двое маленьких детей, занимается специализированный отдел следственного управления УМВД России по Брянской области. За расследованием надзирает прокурор Брянска.

- В рамках уголовного дела пока не названы подозреваемые, - рассказал прокурор Сергей Котов «Комсомольской правде» в Брянске». – Хотя у следователей есть основная версия, кто был виновником этой аварии.

Напомним, страшная авария на улице Речной в понедельник, 7 октября, унесла жизни 30-летней Натальи Бочкиной, ее четырехлетнего сына и двухлетней дочки. С погибшими простились в среду, 9 октября. Их похоронили на Центральном кладбище в Советском районе Брянска.

19-летний водитель и 20-летний пассажир «Ниссана Теана» находятся в первой городской больнице.

На Речной столкнулись четыре машины: «Ниссан Теана», ВАЗ 21703, «Дэу Матиз», «Ниссан Микра». Механические повреждения также получили «Фольксваген Пассат» и микроавтобус «Пежо Боксер».

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ИСТОЧНИК KP.RU