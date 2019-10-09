2019-10-09T09:51:36+03:00
Общество

За сутки на проспекте Московском в Брянске водители нарушили правила больше 2 тысяч раз

Это данные с камер видеофиксации
Марина АНТОНОВА
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По словам губернатора, аварии происходят не из-за плохих дорог.По словам губернатора, аварии происходят не из-за плохих дорог.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За сутки на проспекте Московском в Брянске водители нарушили правила дорожного движения больше двух тысяч раз. Это данные с камер видеофиксации. Их озвучил Александр Богомаз на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Губернатор отметил, что в регионе строятся хорошие дороги, и водители могут ехать с превышением скорости. Причиной последних аварий, которые случились в понедельник, 7 октября, стало не состояние дорожного полотна и не отсутствие освещения. А, скорее, человеческий фактор.

Напомним, двое детей и молодая женщина погибли в автоаварии на улице Речной в Брянске вечером в понедельник. В тот же день на улице Калинина случилось ДТП с маршрутным такси – пострадали четверо пассажиров. Хотя, по предварительным данным, правила нарушил другой участник аварии. На проспекте Станке Димитрова фура завалилась на бок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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