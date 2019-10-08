Брянцев пригласили на бесплатную казачью выставку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-08T11:59:43+03:00

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В Брянском краеведческом музее открылась бесплатная передвижная выставка «Казачество на государственной службе», посвященная истории русского казачества и 450-летию служения казаков Российскому государству. Об этом рассказали в Брянском краеведческом музее.

Экспозицию предоставил Государственный исторический музей. Посетители увидят 80 стендов-плакатов, которые познакомят с историей появления казачества и казачьего войска, его укладом и участием в многочисленных войнах России. На выставке также будут представлены различные «казачьи» экспонаты: казацкие сабли, иконы, глиняные курительные трубки-люльки, посуда, гравюры и многое другое.

По словам организаторов, данная выставка стала частью масштабного проекта по созданию Центрального музея российского казачества. Категория посетителей: 0+.

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ИСТОЧНИК KP.RU