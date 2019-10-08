Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП на Речной

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-08T13:59:51+03:00

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Прокурор Брянской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Речной, в котором погибли двое маленьких детей и их мама. Об этом сообщает областная прокуратура.

При наличии оснований, говорят в ведомстве, будут приняты меры прокурорского реагирования.

- Александр Войтович поручил прокуратуре города Брянска дать оценку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере организации дорожной деятельности и безопасности транспортного обслуживания населения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Расследование продолжается.

Напомним, жуткое ДТП случилось около половины восьмого вечера в понедельник, 7 октября, у дома №99 на улице Речной. На дороге столкнулись пять машин. На месте погибли двухлетняя девочка и ее 30-летняя мама, а позже в больнице умер ее четырехлетний сын. Погибшая семья ехала в «Деу Матиз». В малолитражку врезался «Ниссан Тиана», который двигался навстречу.

Двое пострадавших, 19-летний водитель «Ниссана Тиана» и 20-летний пассажир, остаются в больнице. Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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ИСТОЧНИК KP.RU