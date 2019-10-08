2019-10-08T13:59:51+03:00
Общество

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП на Речной

Расследование продолжается
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Обстоятельства страшного ДТП выяснит прокуратура.Обстоятельства страшного ДТП выяснит прокуратура.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Прокурор Брянской области взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП на Речной, в котором погибли двое маленьких детей и их мама. Об этом сообщает областная прокуратура.

При наличии оснований, говорят в ведомстве, будут приняты меры прокурорского реагирования.

- Александр Войтович поручил прокуратуре города Брянска дать оценку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере организации дорожной деятельности и безопасности транспортного обслуживания населения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Расследование продолжается.

Напомним, жуткое ДТП случилось около половины восьмого вечера в понедельник, 7 октября, у дома №99 на улице Речной. На дороге столкнулись пять машин. На месте погибли двухлетняя девочка и ее 30-летняя мама, а позже в больнице умер ее четырехлетний сын. Погибшая семья ехала в «Деу Матиз». В малолитражку врезался «Ниссан Тиана», который двигался навстречу.

Двое пострадавших, 19-летний водитель «Ниссана Тиана» и 20-летний пассажир, остаются в больнице. Полицейские завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Клинцов пожаловались на полуразрушенное здание ЗАГСа
Доходы брянских бань выросли в два раза после установки видеокамер
В этом году мэрия Брянска через суд пыталась лишить лицензии четырех перевозчиков
В Брянске 10 октября отключат воду на четырех улицах в Советском районе
Брянские управляющие компании обвинили в использовании криминальных схем
Восемь жителей Карачевского района отправятся за решетку за кражу металла
Брянскому вымогателю надоело сидеть в колонии
Брянцев пригласили на бесплатную казачью выставку
Подробности ДТП на Речной в Брянске: четырехлетний мальчик умер в больнице
Три подростка держат в страхе жителей поселка Белые Берега
В ДТП на улице Речной в Брянске погибли 2-летняя девочка и ее мать
В брянской колонии до смерти избили заключенного
В страшном ДТП на улице Бурова в Брянске погибли люди
На проспекте Станке Димитрова в Брянске перевернулась фура
В Брянской области отремонтируют спортзалы в 23 сельских школах
Стали известны подробности ДТП с маршруткой и внедорожником в Брянске
Брянцев пригласили на Лермонтовский бал-маскарад
В Брянске выделили дополнительные деньги на ремонт дорог
Брянские дайверы сняли фильм на дне Круглого озера
В Брянске 7 октября заметили первый снег